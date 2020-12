Francisco Sagredo hace pebre a Aníbal Mosa: "Tienen que irse todos en Colo Colo"

Colo Colo nunca lo había pasado tan mal como en 2020. El año del Cacique fue nefasto, porque los números no mienten, ya que a falta de 10 partidos para el final del Campeonato Nacional, está en el último lugar de la tabla de posiciones.

Si los albos no logran una seguidilla de triunfos, se van a ir a Primera B, situación que nunca ha pasado en la rica historia del equipo de Macul, acostumbrado a luchar por títulos y no por mantener la categoría.

El cuadro blanco tiene muchos críticos y uno de ellos es el periodista Francisco Sagredo, quien pese a reconocer que es hincha de Colo Colo, hizo pebre a Blanco y Negro, encabezado por Aníbal Mosa, en diálogo con RedGol.

"Pase lo que pase, tienen que irse todos, tiene que haber una reingeniería absoluta, desde la cabeza que es Mosa, hasta el plantel", partió diciendo el director de Deportes en Agricultura.

Sagredo criticó a Mosa - AgenciaUno

"Si desciende, tiene que asumir la responsabilidad Mosa e irse, después de lo que sería un desastre, y este plantel no le sirve para jugar en la B, así de simple, imagínate jugadores de 40, 37 años intentando subir de categoría. El campeonato de la B es durísimo, entonces hay que hacer una reformulación", agregó.

Luego, Sagredo le siguió pegando a los dirigentes de Colo Colo, que por sus decisiones nefastas, tienen al equipo más popular del país al borde del descenso.

"Lo de este año ha sido impresentable, pero más allá de cómo termine el año, Colo Colo con la dirección que tiene no tiene ninguna posibilidad de ser una institución seria, con un desarrollo, porque yo no dudo de las buenas intenciones de Mosa, pero tal como le pasó a Heller en la U, tiene una nula capacidad de desarrollar una institución… Colo Colo no es un chiste, es la institución más importante de Chile, es un patrimonio de este país", argumentó.

El Cacique vuelve a salir a la cancha este sábado, cuando visite a Antofagasta, con la urgencia de ganar, para así intentar alcanzar a sus rivales en la pelea por no descender.