Claudio Borghi: "Todo el fútbol chileno tiene que estar contento de que Colo Colo no haya descendido"

Colo Colo vivió el peor año deportivo de su historia en 2020, tan malo fue, que estuvo a un paso de bajar a Primera B, porque se salvo del descenso en el partido por la permanencia, ante Universidad de Concepción.

Todos los hinchas del Cacique sufrieron por la mala campaña, sobre todo después del empate ante O'Higgins en la última fecha, que condenó al elenco del Monumental a jugar ante el cuadro de la Octava Región una "final" para no caer al ascenso.

Los albos tenían la permanencia abrochada, hasta el minuto 95 en Rancagua, cuando Maximiliano Falcón le cometió un penal a Roberto Gutiérrez, que luego transformó en gol sin problemas Tomás Alarcón.

El comentarista de dicho encuentro fue Claudio Borghi, ex DT del elenco blanco, que en conversación con RedGol reconoció que sufrió al aire, por las pantallas de TNT Sports, por el delicado momento que le tocó compartir con los televidentes.

El Bichi en su faceta de comentarista

"Hace bien que se me note (el dolor que sintió cuando O’Higgins le empató en el minuto 95), porque yo tenía esperanzas de que Colo Colo no estuviera en esta situación, y tampoco quería que descendiera, me hace normal, me hace humano, yo no soy de insultar, y menos en este caso cuando Falcón hace el penal, evidentemente que voy a trabajar, pero hay cosas humanas que no se pueden evitar.", señaló el Bichi a la Redgoleta.

El campeón del mundo en México '86 con Argentina fue más allá, porque valoró que el Cacique siguiera en Primera, ya que según su punto de vista, su descenso hubiese sido trágico para la industria del fútbol chileno.

"Yo creo que no solamente el colocolino tienen que estar contento de que no haya descendido, sino que todo el resto, porque los demás dependen mucho de Colo Colo, de la U y de Católica, y si Colo Colo hubiese descendido el campeonato de Primera División hubiese estado bien complejo, con menos ingreso, menos publicidades, entonces muchos tienen que estar contentos de que Colo Colo esté en Primera, todavía", agregó Borghi sobre Colo Colo.

Claudio Borghi seguirá comentando los partidos del elenco de Macul y el resto de los equipos del fútbol chileno, porque en 2021 seguirá siendo parte de TNT.