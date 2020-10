Carlos Muñoz le pide más a Nicolás Blandi: "La gente está en todo su derecho de exigirle por lo que costó traerlo"

El presente de Colo Colo es un verdadero dolor de cabeza para los hinchas albos. El Cacique marcha en la penúltima posición del Campeonato Nacional y hace unos días quedó fuera de todo en el ámbito internacional tras caer ante Jorge Wilstermann por Copa Libertadores.

Los rendimientos individuales no han estado a la altura de las circunstancias y uno de los más criticados ha sido Nicolás Blandi. El delantero argentino llegó al Cacique con la misión de ser el goleador del equipo y fiel reemplazante de Esteban Paredes, sin embargo, no ha rendido como se esperaba y solo ha marcado dos goles en lo que va de torneo.

Carlos Muñoz, ex delantero albo y actual jugador de Deportes Antofagasta, fue crítico con el presente del ariete colocolino: "Llegó a Colo Colo a un precio muy alto (Blandi), siendo uno de los jugadores que más gana en el fútbol chileno y la gente te exige de esa manera, no va a esperar menos. Tiene una competencia con Esteban, que es un ídolo en el club y va a costar que lo reemplacen cuando le toque colgar los botines. Con esa misión llegó Blandi".

"Los partidos en que le ha tocado estar, lamentablemente no ha rendido de acuerdo a las expectativas que la gente tenía en él. Creo que ahí se ven los goleadores, a pesar de que él no ha tenido muchos minutos, me parece que su calidad le podría permitir rendir, porque ha tenido opciones de gol y muy claras, no es que han sido difíciles…ha tenido mano a mano, cabezazos muy claros y no ha podido desarrollarse como estábamos acostumbrados a verlo", añadió en conversación con el programa Despelotados.

Muñoz, como buen centrodelantero, sabe que Blandi no la pasa bien con su presente en el Cacique: "Me imagino que lo debe estar pasando mal, porque él tiene muchas ganas de rendir como lo ha hecho, pero la gente está en todo su derecho de exigirle por el cartel que trajo y el costo que le significó al club traerlo".

La presión del camarín albo



Carlos Muñoz también se refirió al ambiente que hay en el vestuario albo: "Tengo amigos aún en el plantel actual, que sé que lo están pasando mal y que no se merecen este momento, por lo grande que es esa institución, que ha sufrido muchos golpes en tan poco tiempo y es complicado, la verdad es que me da mucha pena".

Carlos Muñoz jugó en Colo Colo desde 2011 hasta 2013

"Hay muchos jugadores que han asumido bien esa presión, pero a algunos les ha costado bastante y se ha notado en sus rendimientos individuales. Hay chicos que llegan de otros equipos con menos presión y les cuesta enchufarse en Colo Colo, les cuesta demostrar su talento, y quizás no asumen de buena forma esa presión. Creo que por ahí va el tema", cerró.