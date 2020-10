Claudio Borghi arremete de nuevo contra Marcelo Espina: “Si me llevara lo primero que hago es sacarlo”

Claudio Borghi fue mencionado por un director afín a Leonidas Vial en la última reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se debatió sobre el sucesor de Gualberto Jara para ser el entrenador definitivo de Colo Colo.

Y el Bichi, como era de esperar, pegó duro en Futuro Fútbol Club, sobre todo a Marcelo Espina, algo que complementó en Todos Somos Técnicos de CDF detallando por qué no llegaría ahora a Colo Colo con la presencia del Calamar y Aníbal Mosa.

“Primero, me llama la atención que Harold (Mayne-Nicholls) diga que alguien mencionó mi nombre y no diga quién. Me parece una falta de respeto hacia este director. Segundo, no he tenido ningún tipo de comunicación de Colo Colo. Me han llamado muchísimos históricos, del ‘91 y mucho antes, agradezco muchísimo esta confianza, pero no puedo llegar a un lugar donde no me quieren”, partió diciendo.

“Sí reafirmo que no trabajaría con Mosa porque no me gusta, no me gusta su forma de ser popular, su forma de trabajar, que divida el plantel regalando bonos a jugadores, que pague para que los jugadores lo acepten, su forma de declarar, entre otras cosas. Eso me aleja”, complementó.

Asimismo, el campeón del mundo recalcó que “que alguien me proponga no significa que vaya. Tengo un prestigio como jugador bastante importante y como técnico menor, pero en Colo Colo sí lo tengo”.

Y le volvió a pegar durísimo y con algo de ironía al gerente deportivo, Marcelo Espina. “Le preguntaron al señor Espina y dijo lo mismo que Harold. Lo creo inteligente y si yo fuera Espina, no llevo a Borghi porque lo primero que haría, sería sacarlo. Si un director deportivo no se habla con el plantel es difícil. Es tan inteligente que lo hizo mal como entrenador y vino como director deportivo y lo hizo mal también. No hablaba hace cuatro meses. Hay que sostenerse en una crisis en un equipo como Colo Colo sin hablar cuatro meses. Es un chico que le ha ido bien en su vida gracias a su inteligencia. Hoy no tengo ninguna posibilidad de trabajar en Colo Colo”, disparó.

Sobre dónde nace su molestia con el actual presidente de Blanco y Negro, Borghi explicó que “cupó información mía cuando fue a mi casa a pedirla, hace años, lo he contado. Dos veces. Una él y otra un asesor de él. No me ofreció nada, fue a buscar información. A partir de ahí empieza mi enojo con él. No puedo pedir la renuncia de alguien como Mosa porque es el dueño, él debe seguir hasta donde crea o se haga sostenible, el club verá. Sí quiero aclarar que no tengo nada que ver con la oposición a Mosa en el directorio tampoco”.

“No tengo precio ni estoy en venta”



Prosiguiendo con su análisis, Borghi dijo que “los grandes empresarios en este país están acostumbrados a mandar y en el fútbol no es así, soy su empleado, pero no me mandan. Para ellos es complejo ver que le pagan bien a un tipo y no lo pueden mandar. No están acostumbrados. No todo el mundo está en venta ni tiene precio. Yo, por ahora, no tengo precio ni estoy en venta”.

Claudio Borghi descartó volver a Colo Colo mientras esté Mosa y, de paso, le pegó a Espina. | Foto: Agencia Uno

“No sé si la oposición a Mosa me quiso usar porque no hay una palabra oficial. Hay gente que habla media hora y no dice nada. Harold dijo que no porque estaba Mosa, no dijo que ‘Borghi no porque no tiene este estilo’. Buena onda no me gusta, no tengo buena onda con la gente, yo la quiero o no la quiero, pero eso no invalida la trayectoria de Harold, pero me preocupa que sea tan correcto y cuando hable, no diga nada. En Colo Colo hay que tener pelotas, salir a dar explicaciones, no digo ser guapo, pero hay que salir cuando hay que salir, no cuando se está obligado”, profundizó.

De un posible regreso alguna vez, dijo que “si alguna vez Colo Colo me necesita, asesoraré, daré mi punto de vista, pero desde que me fui jamás he tenido una oferta para volver. Con nadie. Creo que con mi nombre juegan también y me exponen con la gente. Salgan y digan ‘Borghi es un desastre y por eso no lo traemos’. No me ofende, porque yo sé la verdad, pero esto que ‘no, es que el grupo opositor, es que Vial’ no les sirve ni a ellos ni a mí”.

Finalmente, dejó una reflexión. “Todos los que salieron campeón después de mí, salvo Tocalli y Guede, trabajaron alguna vez en el club antes. Hay que adaptarse. He tenido el gusto que muchos presidentes y dueños me han preguntado por entrenadores y he dicho ‘no es el entrenador’. Pasó dos vece y las dos acerté. Colo Colo no es para cualquiera. No quiero ser ofensivo con otros clubes, pero no es lo mismo, no se siente lo mismo en otros lados. Humildemente lo digo, pero he recibido más presiones en Colo Colo que en la selección. Nunca en mi vida se me cayó el pelo y me pasó a pedazos en Colo Colo. Y me iba bien. Ahora, yo no tengo esa personalidad que tiene esta gente de que me vaya mal y quedarme. Digo ‘hasta acá llegué, me voy’. No estiro el chicle más de lo que lo puedo masticar. Hoy hablo como hincha, no como entrenador ni como comentarista. Para estar en Colo Colo hay que tener dos bolas y bien grandes. Si quieren me insultan, pero dejen de usar mi nombre porque me hacen daño y yo soy colocolino”, cerró.