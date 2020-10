Gustavo Quinteros confirma que Valencia, Blandi, Parraguez y Campos son opción para jugar por Copa Libertadores

Este martes Colo Colo tiene un partido vital ante Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores, ya que necesita ganar para alcanzar una clasificación a la siguiente ronda (si pierde o empata Peñarol) o capturar un cupo para la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, en la antesala de este vital enfrentamiento, Gustavo Quinteros se refirió a las opciones que tiene para armar el equipo y aseguró que Leonardo Valencia, Felipe Campos, Nicolás Blandi y Javier Parraguez están recuperados y pueden ser alternativa.

“Pudimos recuperar a Campos, Valencia, Parraguez, Blandi. Si bien vuelven de lesión, todavía no están al 100 por ciento para jugar 90 minutos. Tenemos que trabajar en eso, pero nos pueden dar cosas en el partido. Estamos recuperando de a poco y creo que estaremos con más variantes en distintas posiciones”, mencionó.

El DT registra un empate y una derrota al mando del Cacique. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque también comentó que Julio Barroso y Pablo Mouche aún están en duda para este martes: “No me gusta hablar de los jugadores que no jugarán. No quiero dar toda la información a los rivales ni quiero que la gente tenga desde el inicio una preocupación”.

“Barroso es difícil que llegue, Mouche está en duda también. Hemos recuperado a tres o cuatro jugadores que no están en su mejor momento físico, pero bien para aportar con lo suyo. Ronald De la Fuente está a disposición también, de a poco vamos recuperando jugadores y variantes para distintas posiciones”, comentó.

Finalmente, tuvo algunos comentarios sobre las opciones que tienen para reforzar al equipo, siendo uno de ellos Maximiliano Falcón, el defensor uruguayo de 23 años.

“Las incorporaciones, está entre una lista de posibles Falcón, no quiero hablar de ello. Estamos buscando de manera inmediata a uno, porque tenemos a otro que estará mucho tiempo fuera y si lo hacemos lo antes posible, mucho mejor. Ojalá llegue para completar el plantel reemplazando a Zaldivia y que los que se están recuperando puedan dar lo mejor en el partido”, sentenció.

Recordemos que este martes a las 21:30 horas Colo Colo recibe a Jorge Wilstermann, por la fecha seis de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y que ambos equipos tienen que ganar para asegurar participación en torneos internacionales en las próximas semanas.