Patricio Yáñez lapida el paso de Nicolás Blandi en Colo Colo: “Estará en la historia de los grandes fracasos del club”

Todo parece indicar que es cuestión de horas para que Nicolás Blandi salga de Colo Colo, firme con Unión Santa Fe y Gustavo Quinteros pueda tener el esperado cupo de extranjero para traer un delantero de renombre.

En ese contexto, Patricio Yáñez analizó el paso del trasandino por el Monumental y fue categórico: rogó para que esta vez se marche del Cacique y sentenció que Blandi quedará en la historia del club como uno de los peores fichajes.

“El tema de Colo Colo con Nicolás Blandi tiene que ver con hacer la pérdida. Se intentó en algún momento que esta pérdida fuera menor, se intentó inclusive en la pretemporada que Blandi fuese un hombre útil para Quinteros, pero finalmente las lesiones, la falta de actitud, uno desprende falta de compromiso en las declaraciones y nunca lo tuvo a disposición el técnico del Cacique, así que me parece correcto”, partió diciendo en Deportes en Agricultura.

“El jugador también debe pensar: ‘quiero jugar, quiero ser protagonista, me gusta jugar’ y no solo estar pendiente de lo que percibe mensualmente. La pérdida de Colo Colo, lo que invirtió, dejarlo libre ahora y no sé cómo lo amarrarán ahora contractualmente, será un préstamo, le extienden el contrato, no sé cuál es la figura”, agregó.

El delantero jugó 20 partidos y marcó solo dos goles. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “ojalá que esto se finiquite, ojalá que firme Blandi. Recordemos que estuvo muy cerca de irse al fútbol brasileño y finalmente nunca hubo una explicación de qué fue lo que pasó. Estaba cerrado, estaba todo ordenado y de repente se cae todo”.

“Hay una cuestión que dejo de lado lo económico y es la actitud que debe tener un jugador, un deportista de pronto debe buscar nuevos horizontes, el orgullo de querer jugar, de sentirse útil. Espero que lo consiga Blandi, y lamentablemente para Colo Colo fue un verdadero fracaso y estará dentro de los grandes fracasos en la historia que llegaron con cierto nombre y pensando que en el fútbol chileno no lograron responder”, sentenció.