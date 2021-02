Joven delantero uruguayo es el tapado de Colo Colo si no se concreta el fichaje de Octavio Rivero o Cecilio Waterman

La búsqueda de un delantero centro se convirtió en una prioridad para la secretaría técnica de Colo Colo, porque Gustavo Quinteros ha expresado en varias entrevistas que no cuenta con Nicolás Blandi y que Iván Morales y Javier Parraguez son alternativas.

En ese sentido, en la última semana ha trascendido que Octavio Rivero es la principal carta. De no concretarse su retorno, el panameño Cecilio Waterman es el plan b. Sin embargo, pasan los días y las negociaciones se complican.

Por lo mismo, según informa La Tercera, el Cacique tiene un tapado de emergencia si se caen las principales opciones: el delantero uruguayo Facundo Batista, quien tiene 22 años y milita en Deportivo Maldonado de su país.

A pesar de su corta edad tiene una amplia trayectoria, pues tuvo pasos por Defensor Sporting de Uruguay, FC Chiasso de Suiza, Ponte Preta de Brasil, Académico de Viseu de Portugal. Y en su actual club registra nueve goles en 25 partidos.

El delantero estaría siendo sondeado por el Cacique. (FOTO: @facu.batista09)

Pero eso no es todo, porque el joven goleador suma participaciones con la camiseta de la selección uruguaya sub 17 y sub 20, registrando seis y cuatro anotaciones, respectivamente.

Francisco Palladino, su actual técnico en Deportivo Maldonado, dialogó con el citado medio y entregó algunas de las principales características de Facundo Batista y por qué es una buena opción para el Popular.

“Facundo es un delantero potente, de mucho sacrificio, con un buen olfato goleador. Tiene mucho futuro. Con nosotros ha tenido buenos números. No sabía del interés de Colo Colo por Batista. Sabíamos de los sondeos de los equipos grandes de Uruguay y también del interés de algún equipo mexicano”, expresó.