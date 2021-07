Leonardo Gil: "Si no estuve en la Copa América por algo fue, pero soy optimista"

Leonardo Gil estuvo en la nóminas previas de la selección chilena, pero finalmente no fue llamado por Martín Lasarte a la Copa América.

Sin embargo, el volante de Colo Colo no baja los brazos y aún se ilusiona con ser parte del equipo que intentará clasificar a Qatar 2022.

"Soy muy optimista, si no estuve en la Copa América por algo fue. Trataré de mejorar día a día, subir mi nivel, porque sé que a la selección van los mejores", dijo en Todos somos técnicos de TNT.

Pero Gil ahora está concentrado en la Copa Chile y el partido de este jueves frente a Palestino por la ida de los cuartos de final.

"Estamos con muchas ganas, sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil como es Palestino, trataremos de hacer lo mejor para jugar este primer tiempo. Sabemos las armas y los jugadores que tiene, es un equipo con mucha experiencia. Va a ser muy difícil", señaló el mediocampista albo.

"Para nosotros es muy importante la Copa Chile, hay que darle la importancia que merece, es un torneo lindo para jugar", añadió.

Sobre su presente en Colo Colo, comentó: "Me inserté muy rápido en el grupo, los chicos me recibieron muy bien. Si a uno le va bien, es porque el equipo está comprometido".

En ese sentido, indicó: "Cuando uno está contento, está cómodo, está feliz, está en un club donde lo quieren, lo apoyan, después se ve reflejado en la cancha".

Luego, afirmó: "Cuando uno se sale del confort es cuando se empiezan a ver los éxitos. Este equipo está dando mucho más para lograr sus objetivos. Nos quedamos entrenando más y los chicos están cada vez más responsables".

Finalmente, sobre la posibilidad de que vuelva el público en el Torneo Nacional, expresó: "Todavía no tuve la suerte de jugar con público, pero estoy muy feliz por el cariño que me han entregado. Hay que seguir igual para que no se transformen en insultos después. Sería hermoso poder jugar con una cancha llena".