Esteban Paredes se sincera: "Después de la desvinculación de Colo Colo me sentí súper mal"

Esteban Paredes marcó su primer gol con la camiseta de Coquimbo Unido en su debut ante Deportes Iquique en Primera B. El sempiterno goleador apareció entre los centrales celestes y puso el 2-1 parcial con un potente cabezazo.

Tras el encuentro, el delantero conversó con TNT Sports y recordó su salida de Colo Colo: "Estoy feliz, después de la desvinculación de Colo Colo me sentí súper mal, dos a tres semanas estuve muy mal. Luego me incorporé a Coquimbo, otro aire, otro vida y me he sentido cada día muy feliz, contento. Hoy se notó en la cancha, otro aire, otros compañeros. La gente me ha recibido muy bien y el cariño se agradece. Esperemos darle alegría con los triunfos".

Cabe recordar que Paredes salió del Cacique al término de la temporada pasada tras asegurar la permanencia en Primera División. Desde entonces, el ídolo albo sigue apoyando al equipo de sus amores cada vez que juega en sus redes sociales.

Sobre el objetivo de Coquimbo Unido, el goleador afirmó que "vinimos con las mejores intenciones, hay muchos jugadores que son de Primera en este equipo, más los que nos incorporamos. Vinimos con una meta de subir a Primera División".

Finalmente, puso su meta goleadora para esta temporada: "Se debe ir de a poco. Creo que 15 a 20 goles, ahí está la meta. Es un equipo que aún no se conoce bien, pero creo que a ratos anduvimos muy bien. A medida que pasen los partidos nos vamos ir conociendo mejor y poder expresar lo que quiere el profe".