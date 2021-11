Hoy por hoy en Colo Colo el panorama es radicalmente distinto al que enfrentaron el año pasado. Y es que en 2020 los albos vivieron en carne propia la lucha por no descender, de la cual se terminaron salvando en el partido de promoción tras vencer a Universidad de Concepción en el estadio Fiscal de Talca.

Pese a eso, el escenario en Macul hoy es todo lo contrario y están peleando fecha a fecha con Universidad Católica para quedarse con el título del Campeonato Nacional 2021, por lo que el camarín albo es pura alegría, lo que también se ha notado con el gran nivel que muestran en cancha.

Así al menos lo dejó ver recientemente Marcos Bolados, quien fue invitado al programa Sabor a Gol de TNT Sports y habló, entre otras cosas, del gran presente del equipo de Gustavo Quinteros después del año más difícil de su historia y la buena onda que irradia el camarín actualmente.

De esa manera, el puntero del Eterno Campeón sacó carcajadas al momento de revelar el nuevo apodo que le pusieron a Pablo Solari en la interna del vestuario. Cabe destacar que el argentino llegó como una apuesta al club y terminó ganándose el amor de todos los hinchas albos con sus goles.

Así, Bolados ventiló que el ex Talleres de Córdoba no solo es apodado “El Pibe”, sino que también hay algunos que lo llaman “El Pibe de Oreo”, para después explicar entre risas que “no sé quién le tiró esa talla y la dejó ahí en el vestuario”.

Pero eso no fue todo, ya que el antofagastino de 25 años aprovechó la instancia para detallar que estuvo cerca de llegar al archirrival. “Me llamaron de Colo Colo y había otro equipo interesado en mi pase: Universidad de Chile. La U me estaba coqueteando y hasta el último minuto me contactaron. Me ofrecieron más plata y todo para convencerme, pero yo quería venir a Colo Colo, era un sueño”.

“Celebré más el salvarnos del descenso con Colo Colo que ganar el título con la Católica. Fue un momento trágico para nosotros y salir de ahí fue tranquilizador. Verle la cara a mis compañeros que sufrían. Fue más que lo otro, para mí. Veníamos súper mal. Al final fue como si hubiéramos ganado un campeonato”, continuó.

Ahora, Colo Colo se mentaliza en las dos finales que le quedan para seguir soñando con dar la vuelta olímpica tras el peor año de su historia. Y para eso, tendrá que recibir a Unión Española el domingo 28 de noviembre en el estadio Monumental y cerrará visitando a Deportes Antofagasta el sábado 4 de diciembre.