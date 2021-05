Brayan Cortés está feliz por su alza en Colo Colo: “Me siento más maduro, el año pasado cada vez que llegaban era gol”

En los últimos meses Brayan Cortés se ha convertido en una pieza importante en la alza futbolística de Colo Colo, equipo que pasó de pelear el descenso a estar en puestos avanzados del Campeonato Nacional 2021.

En ese sentido, el portero conversó con ESPN Chile sobre su rendimiento particular y afirmó que “he mejorado bastante en relación al año pasado, cada vez que llegaban era gol y nos costaba el partido. Me siento más maduro, obviamente mejor presente que el año pasado y con más actitud”.

A pesar de estar con confianza, admitió que “para ser un mejor arquero tengo que mejorar cosas, ser más fuerte en el juego aéreo, mejorar los pies, tomar mejores decisiones. Uno quiere mejorarlo rápido para dar el salto, pero sigo aprendiendo día a día. Soy fuerte mentalmente, si me toca mandarme una cagada no voy a echarme a morir ni echarme tanta presión encima, trato de dar lo máximo día a día, seguir mejorando. Tengo condiciones más fuertes que otras y las debo aprovechar”.

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a los constantes cambios en la defensa, ya sea por lesiones, suspensión o decisión técnica: “No ha sido difícil, obviamente es una lástima que un jugador se lesione o lo expulsen. Pero la verdad es que no es complicado el tema, el jugador que entra está adaptado a lo que quiere el profe y sabemos la manera en que queremos jugar. Ellos saben manejarse bien, el cambio de la defensa no es un tema”, expresó.

"ME SIENTO MUY FUERTE MENTALMENTE Y, SI ME TOCA ESTAR EN LA SELECCIÓN, TRATO DE NO ECHARME TANTA PRESIÓN ENCIMA"

Además, tuvo palabras sobre las metas que tiene a corto plazo, ya que “a Europa me encantaría llegar. Hubo conversaciones con el Cádiz, pero nada formal, así que más allá no sabría si pasó algo, pero trato de vivir el día a día y estar ahí. Mi ilusión es consolidarme bien en Colo Colo y después en la selección, pero tengo que andar bien en el torneo y después las oportunidades se irán dando solas”.

Finalmente, reconoció que mira a otros porteros para mejorar su propio juego: “Veo a Ter Stegen, Neuer y obviamente que a Claudio Bravo. Su estilo de juego, su buen juego aéreo, el juego de pies, su visión. Me fijo mucho en lo que hacen”, sentenció.

Recordemos que Brayan Cortés participó del microciclo de la selección chilena y que ahora se debe enfocar en el partido con Colo Colo ante Huachipato, encuentro que está programado para la próxima semana por las elecciones.