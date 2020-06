Coca Mendoza vuelve a insistir en Claudio Borghi como DT de Colo Colo: "El técnico está en Chile y es él"

Todo hace indicar que Gualberto Jara seguirá al mando de Colo Colo, por lo menos todo el 2020. Así lo ratificó ayer Marcelo Espina en conversación con Radio Cooperativa, donde dejó claro que el interino seguirá siendo DT del Cacique.

"La decisión está tomada. Si ratificamos al entrenador no tiene nada que ver con la pandemia. No porque mañana empecemos a jugar va a cambiar nuestra opinión, no estaríamos claros de lo que pretendemos", fueron las palabras del director deportivo.

Sin embargo son varios los ídolos colocolinos que tienen a sus respectivos candidatos y uno de ellos es el Coca Mendoza, quien en conversación con Radio Bio Bio volvió a reiterar a quién quiere en la banca.

Coca Mendoza en Colo Colo

“Yo sigo pensando que el técnico está en Chile, que es lo mejor que hay, que andaría muy bien, y ese es Claudio Borghi. Para mí, el ‘Bichi’ es el técnico que necesita Colo Colo”, expresó el campeón de América.

Para finalizar habló del quiebre que existirá cuando el Cacique vuelva a las prácticas. "Se sabe que hay problemas en el plantel, va a haber otro quiebre seguramente, se pasarán muchas facturas y en diciembre puede haber un cambio total en el camarín de Colo Colo”, sentenció.