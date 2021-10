El mejor entrenador del siglo en Colo Colo, Claudio Borghi, aseguró que prefiere perder los puntos de un partido por no presentación del equipo, que lanzar a la cancha a jugadores novatos que no pueden hacer frente a futbolistas profesionales. El Cacique debe enfrentar a Audax este jueves y casi no tiene jugadores disponibles.

La delicada situación que vive Colo Colo de cara al partido que debe disputar ante Audax Italiano, este jueves desde las 18:00 horas en Rancagua, fue tema central para el técnico más importante del siglo para el Cacique, Claudio Borghi.

El cuadro albo tiene más de cincuenta integrantes en cuarentena, incluyendo futbolistas profesionales, juveniles, personal técnico, médico y de utilería. Por esta razón, la dirigencia colocolina solicitó la suspensión del encuentro.

Y Borghi no parecía demasiado contento con la situación. Más bien preocupado. Aseguró en TNT Sports que en una situación de este calibre, como entrenador habría preferido perder los puntos antes de exponer el físico de un jugador joven que no está preparado.

"Si yo fuese entrenador. Y tuviera que poner a un niño de 15 años, que traba y se rompe la rodilla. Yo prefiero perder tres puntos a cagarle la vida a un jugador de fútbol", sentenció el campeón del mundo con la selección argentina.

"Es el sentido común, le pasa a cualquier entrenador, sabiendo que esto puede ocurrir, que accidentes hay en todos lados. Tú sales y te pueden matar en la esquina", dijo mientras apuntaba a uno de los contertulios.

Colo Colo es líder absoluto del Campeonato Nacional con 55 puntos, cinco más que Universidad Católica y diez por encima de Audax Italiano, que recortará distancia si aprovecha la ventaja que le tendrá que dar el Cacique.

"Si no me presento, pierdo los puntos. Pero hay que ver los castigos que tienes por no presentarte. Si pierdes los puntos, más los goles en contra, y no juegas el martes, es grave", reflexionaba el popular entrenador.

Finalmente, recordó la diferencia entre su escena y el día en el que debutó Nicolás Millán a su mando, con sólo 14 años. "Yo lo hice debutar, pero estaba fuerte y desarrollado, y jugó odiez minutos solamente", clarificó el Bichi.