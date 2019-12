Carlos Villanueva y la opción de llegar a Colo Colo: “Me gustaría y ya quiero volver a Chile”

Carlos Villanueva, una vez más, aparece en el horizonte de Colo Colo. El Piña es un viejo anhelo en Pedrero, desde su época en Audax Italiano, y está en la carpeta para reforzar al equipo de Mario Salas.

Consultado al respecto por Nexo de ESPN, el volante dijo que “uno siempre está mirando el fútbol chileno, estoy atento a lo que está pasando allá. Soy hincha de Audax en Primera y en la B de La Serena. Ya llevo muchos años afuera y siempre hemos tenido proyectado con mi familia que no voy a seguir más por estos lados. Mi contrato termina en junio. Si sale algo interesante, como un equipo grande en Chile obviamente estamos dispuestos para hacer un esfuerzo y volver seis meses antes. Extrañamos mucho, tenemos ganas de volver”.

Además, reveló que “me gustaría jugar en Colo Colo, es un equipo grande. Desde ayer que me han preguntado acerca de ese rumor y la verdad es que no sé, nadie se ha contactado conmigo, ninguna conversación. Pero repito, si tengo una posibilidad en un equipo grande a uno como jugador le atrae, es interesante”.

Sobre cómo marcha todo en su equipo, el Ittihad, dijo que “han estado un poco complicada las cosas, no ha sido la temporada que esperaba, que se planificó, comencé con el profe Sierra como entrenador y lo despidieron hace un mes. Estamos con entrenador nuevo, ha sido una temporada bastante difícil”.

“No nos salieron bien las cosas, no tuvimos buenos resultados y acá tienen poca paciencia. Con dos o tres malos resultados buscan cambios. Y como no es época de mercado, el que sale perjudicado es el entrenador. También estaba Luis Jiménez, teníamos un ambiente súper bueno y no se nos dieron los resultados”, abundó.

Finalmente, comentó de la vida en Medio Oriente que “tuve la posibilidad de vivir siete años en Dubai, cuatro en Arabia Saudita. Musulmanes ambos, pero muy diferentes, polos opuestos. En Dubai es como Europa, todo normal, para la familia. Acá es complicado para las mujeres, para mi señora ha sido un tema difícil, no podía ir al estadio, no podía manejar. Este año ya se permitió, se están haciendo cambios. Pero ha sido complicado por la familia. Pero acostumbrados, al final nos vamos adaptando”.