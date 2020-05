Buscalia recuerda el Colo Colo vs Boca Juniors: "El Cacique no fue campeón por eso, sino por ser un gran equipo"

La noche del 22 de mayo de 1991 quedará para la historia, sobretodo en los jugadores colocolinos que a la larga terminaron levantando la codiciada Copa Libertadores. Un llave de semifinales ante Boca Juniors que tuvo de todo, incluido un perro mordiendo futbolistas.

Este hecho aún es recordado y en conversación con el Instagram Live de Redgol, Juan José Buscalia habló de estos hechos y la campaña del Cacique en esos años.

"Terminó Colo Colo campeón, no solo por ese partido en sí, el famoso perro y los incidentes que hubieron, si no fue importante porque Colo Colo terminó coronando. La verdad es que es una etapa de Boca Juniors bien diferente a la que vino después. En ese momento Boca estaba atravesando una etapa bastante oscura a nivel internacional, recién volvió a su gobierno internacional con Carlos Bianchi", comenzó.

Colo Col vs Boca Juniors, 1991

Además agregó que, "Colo Colo tenía un equipazo, un gran apoyo de la gente, una localía de la gente. A mi siempre me gustó analizar los desempeños de los equipos sacando la bandera del país. Ese Colo Colo era un muy buen equipo, con una localía fuertísima, hasta muchas veces creo yo que se termina faltando el respeto a la historia quedando exclusivamente contra Boca. Colo Colo no fue campeón por eso, Colo Colo era un gran equipo y fue campeón. Yo no reduzco el tema de Colo Colo 1991 al perro, porque eso es una situación más de las tantas que hay en Libertadores", expresó.

Para finalizar agregó que los goles del Cacique se gritaron al otro lado de la cordillera. "De hecho los goles de Colo Colo, fueron gritados en Argentina, es un tema de idiosincrasia, el que no es hincha de Boca no quiere que Boca gane y pasa siempre", sentenció.