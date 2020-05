Bruno Romo relata las goleadas de U. de Chile en 2012: "En Colo Colo nos queríamos enterrar ahí mismo"

Bruno Romo tuvo tres pasos por Colo Colo, el debut en el año 2006. 2009 y 2012-2013, siendo esta última la temporada con más partidos disputados, además de estar considerado por Ivo Basay.

El defensor vivió un año de altos y bajos, todo porque le tocó jugar bastante, pero sufrió una de las goleadas más recordadas en un Súperclasico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Bruno Romo nos detalló esta situación de vivir el lado bueno de jugar, pero sufrir por las goleadas de 5-0 y 4-0.

"Ivo Basay me pide, yo terminaba mi préstamo con Palestino y tenía que volver después de vacaciones a Colo Colo, pero Ivo me dice que entrene con ellos para que conociera al equipo. Termina el torneo y me dice vas a jugar, pero en el sentido que me tiene considerado, no asegurándome un puesto. Vamos a pretemporada, me hace jugar en ella, me sentía con más confianza, si bien no fue mi mejor torneo, pero sí me sentía con la confianza de que podía estar ahí", comenzó.

Bruno Romo en el 4-0 ante U. de Chile

El defensor agregó que, "vamos a jugar los play off con la U, pero antes de eso el primer clásico fue el 5-0 y yo no fui citado, me tocó ver el partido en la tribuna lleno de hinchas de la U y yo con la ropa de concentración de Colo Colo, entenderás lo que me dijero. Después viene el play off, ganamos 2-0 en la ida y perdimos 4-0 en la vuelta, varios nos queríamos enterrar ahí mismo, queríamos quedarnos en el camarín un año. Al principio fue todo silencio, pero después salieron los referentes a dar el apoyo y palabras de ánimo que obviamente no servían de mucho".

Para finalizar, Bruno Romo admitió que no quiso salir a la calle después de ese partido. "No quería salir a la calle, tenía una vergüenza tremenda. Yo estaba en Colo Colo, pero no era de los jugadores reconocidos. Yo no salía porque tenía vergüenza, nunca tuve miedo", sentenció.