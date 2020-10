Brayan Véjar se ilusiona con salir del fondo junto a Colo Colo: "A nadie le gusta estar en esta posición"

Tras quedar eliminado del plano internacional, en Colo Colo solo piensan en levantar la mala campaña de esta temporada. Los albos visitan a Everton este miércoles obligados a ganar y así empezar a escaparse del fondo de la tabla de posiciones.

El cacique, con 10 puntos, viajará hasta el Sausalito buscando sumar los tres puntos que le permitan salir del penúltimo puesto y quedar delante de O'Higgins, que marcha un lugar adelante con 12 unidades.

Este lunes Brayan Véjar enfrentó los micrófonos en el Estadio Monumental y adelantó lo que será el vital encuentro ante los ruleteros. "Todos estamos remando juntos. Todos queremos sumar, salir del fondo y terminar lo más arriba posible".

"Este miércoles tiene que ser la escalerita que necesitamos. Es el primer paso para empezar a ganar y salir de abajo", agregó.

Para Véjar, el encuentro ante Everton puede hacer olvidar los malos resultados del último tiempo. "Tenemos que dar vuelta la página lo más rápido posible. Esta semana es fundamental para agarrar la victoria".

Fue ahí que el lateral dejó en evidencia el momento que se vive al interior del plantel. "A nadie le gusta estar en esta posición, es incómodo. Este miércoles tenemos que dar el primer paso para despegar de una vez por todas".

Suma bonos con Quinteros

Brayan Véjar ha sido uno de los jugadores más destacados desde que Gustavo Quinteros asumió el mando de Colo Colo. El lateral lo sabe, pero prefiere mantener la calma por ahora.

"Me acomoda jugar a perfil cambiado, creo que es una posición que manejo bien. De a poco agarrando el ritmo que espero yo y que espera el técnico. Mario (Salas) me pidió que me quedara. Ahora con Gustavo tengo que aprovechar la oportunidad. He tenido muchas acá y espero que esta sea la que necesite, de una vez por todas", sentenció.