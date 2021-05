De villano a héroe: Brayan Cortés cumple 100 partidos en Colo Colo como figura y capitán

A comienzos del 2018 llegó Brayan Cortés a Colo Colo. Arribó con un perfil bajo desde Iquique, debido a que tenía claro que iba a estar a la sombra del arquero que era titular y campeón en ese instante: Agustín Orión.

Efectivamente no jugó mucho esa primera temporada, que le sirvió de adaptación para lo que vendría al año siguiente. Ahí el ex Boca Juniors se lesionó en la pretemporada, dándole al iquiqueño la posibilidad de tomar los guantes titulares en el Cacique, los que no ha soltado más hasta ahora.

Así es como hoy llegará a cumplir los 100 partidos en Colo Colo, donde el "Indio" se ha ganado un espacio importante en un camarín muy joven. Por lo mismo, y ante las ausencias de Gabriel Suazo y de Matías Zaldivia, esta noche ante Palestino debería portar la jineta de capitán, la que ya se puso hace algunos partidos cuando el Gaby fue reemplazado ante O'Higgins y le cedió la cinta en la recta final de ese encuentro.

Un liderazgo que no le ha sido fácil conseguir, pues el hincha albo lo criticó muchas veces en sus primeras actuaciones. La sombra de Orión, que salió con mucha polémica del Monumental y demostraba siempre mucha personalidad en el puesto, fue algo constante con lo que debió lidiar Cortés. Historia que empezó a cambiar en la Copa Chile 2019, donde fue figura al atajar dos penales en la definición a penales en semis ante Católica y luego uno en la final ante la U, a Ángelo Henríquez.

Brayan Cortés completará 100 partidos con Colo Colo en el encuentro ante Palestino. Foto: Agencia Uno.

Sin embargo la mala capaña del Cacique en la última temporada arrastró también a Cortés, que debió luchar el descenso. Un momento donde fue clave en partidos importantes, como ante la U. de Conce en el Ester Roa, donde jugó su mejor partido de la temporada, lo que repitió en el duelo ante el Campanil por la promoción en Talca. Esa vez jugó como arquero de equipo grande, pues le llegaron poco pero quedó en la memoria un remate clave que le contuvo a Cecilio Waterman en pleno segundo tiempo.

"Quiero consolidarme en Colo Colo y quizás después partir, pero quiero salir campeón primero”, ha sido el discurso del portero, que tiene esa deuda pendiente desde que arribó a los albos.

Actuaciones que lo han llevado a la Roja, donde debutó en eliminatorias en el 2-2 ante Colombia de la mano de Reinaldo Rueda con sus recordadas órdenes al Chapa Fuenzalida. Todo parece indicar que será el reemplazo de Claudio Bravo en un futuro.