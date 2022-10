Gustavo Quinteros está en la carpeta de Independiente para ser el próximo entrenador para 2023. Muchos trascendidos aparecen desde la prensa argentina, asegurando que junto a Ricardo Gareca es uno de los favoritos de la nueva dirigencia.

Algo que Claudio Borghi comentó en conversación con Redgol, debido a que él dirigió al Rojo de Avellaneda en su primera experiencia en el país trasandino, luego de su exitoso paso por Colo Colo donde fue tetracampeón.

"Independiente es un muy lindo club, hay un presidente nuevo que tiene que ver con el periodismo, lleva muchos años trabajando en programas importantes", comenzó señalando el Bichi sobre Fabián Doman, que hace pocos días tomó el mando del Rey de Copas.

Luego agregó que "no sé la idea que tiene, pero lo quiere a Gustavo, que tiene una carrera muy buena no sólo en Chile", por lo que piensa que la chance de que el entrenador de Colo Colo emigre a su país natal no es descabellada.

"Es una buena posibilidad", añadió el Bichi sobre esta puerta que se le abre al ex seleccionador de Ecuador y de Bolivia, ya que en Argentina no es tan conocido para los hinchas y puede seguir desarrollando su carrera.

En todo caso el DT del Cacique comentó esta mañana en el aeropuerto de Santiago, al ser consultado por esta opción de Independiente, que "no hablo de cosas que no me interesan", dejando en claro que acercamientos formales no hay entre ambas partes.