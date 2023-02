Barticciotto reflexiona por la actitud de Quinteros: "Me sorprende su tranquilidad y paciencia"

Colo Colo debe reponerse de un golpe durísimo en el Campeonato Nacional. La derrota ante O'Higgins fue una goleada que provocó una especie de remezón para el plantel del Cacique, que perdió a varios jugadores titulares y vive un proceso de reestructuración que Gustavo Quinteros asumió luego de caer ante el Capo de Provincia.

La salida de Juan Martín Lucero todavía es tema para el DT argentino-boliviano, que también perdió a Gabriel Costa, Gabriel Suazo y Óscar Opazo de los titulares que tenía en el equipo que alzó el título. Si a eso se le suma la operación en Europa de Emiliano Amor y el traspaso a mediados de 2022 de Pablo Solari a River Plate, el equipo quedó evidentemente mermado.

Por cierto, la derrota frente a los celestes dejó claro que el equipo está en plena reconstrucción. Y hubo un análisis respecto de la calma que ha mostrado Quinteros en sus declaraciones públicas debido a la tardanza en la confección del plantel, un tópico en el que siempre le rayó la cancha con claridad a la dirigencia de Blanco y Negro. Lo hizo Marcelo Barticciotto en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Colo Colo campeón se quedó prácticamente sin defensa, el único que sobrevive es Falcón. Y se quedó sin delantera, Solari se había ido ya, pero se fue Lucero y Costa. Sobreviven los tres del medio, pero son siete jugadores menos. Es un montón, es volver a empezar a trabajar para Quinteros", afirmó el Barti

Barticciotto: "Por cómo era, Quinteros se ha mostrado súper calmo"

El indeleble "7" del plantel colocolino campeón de la Copa Libertadores de América no cerró ahí su análisis y rememoró mercados de pases anteriores, en los que la exigencia no cesaban si es que los futbolistas no estaban a sus órdenes en el plazo estipulado.

"Me sorprende la tranquilidad y la paciencia que ha tenido Quinteros, se ha mostrado súper calmo. No sé si en la interna, lo más probable es que se haya quejado y no esté tan calmo, pero la verdad sorprende. Sobre todo por cómo era él", cerró el Barti.