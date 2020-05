¡Atentos en Colo Colo! Juan Manuel Insaurralde avisa: "Me quedan pocos años de carrera"

Durante los últimos años y después de mucho tiempo, Colo Colo encontró una línea defensiva que se ha mantenido a buen nivel. Julio Barroso, Matías Zaldivia y Juan Manuel Insaurralde se han transformado en parte importante del club, pero uno de ellos ya ve cercano el momento del retiro.

El central de los albos conversó con el Instituto del Deporte Chaqueño, donde aseguró que "la realidad es que me quedan pocos años de carrera. Desde que llegué a Colo Colo que me siento bien y voy a cumplir 36 años, pero estoy compitiendo al mismo nivel que un chico de 20".

"Me siento en forma y con ganas de competir, pero soy claro que la edad marca una época y me quedan pocos años de carrera. Obviamente me tengo que preparar para lo que viene, no sé qué rol voy a cumplir, pero sí me gustaría estar ligado al fútbol", agregó.

Durante su paso por Colo Colo, Juan Manuel Insaurralde se ha ganado el cariño de los hinchas y hasta ha lucido la jineta de capitán en varias ocasiones. Foto: Agencia Uno

Además, Insaurralde aprovechó de devolver el cariño que le han entregado desde que llegó al cacique. "Me siento muy agradecido con Colo Colo y por como me recibieron en el país. Desde el primer día fue como que estuviera hace años en el club".

"Es un equipo hermoso, con una hinchada increíble, una ciudad espectacular para vivir que me abrió las puertas del club y me dio la posibilidad de mostrarme, pese a que venía de seis meses parado tras una lesión en Boca", insistió.

Finalmente, el Chaco dijo que seguirá dándolo todo en la cancha pese a sus años. "En mi ADN está el compromiso y las ganas de seguir compitiendo, eso me ha llevado hasta el día de hoy a mantenerme y con la edad que tengo, estar en un equipo grande como Colo Colo es para valorar".