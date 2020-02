Atención hinchas Albos: Se le abre el mercado a Colo Colo ante grave lesión de Iván Morales

Días convulsionados se han vivido en el Estadio Monumental, porque ante el despido de Mario Salas ahora se suma la grave lesión que sufrió Iván Morales, quien se cortó el ligamento cruzado y estará al menos por seis meses fueras de las canchas, situación que le abre una ventana al Cacique de salir al mercado a buscar un nuevo jugador.

Según estipulan el Artículo 14 de las bases del Campeonato Nacional de Primera División 2020 “en el caso de que un jugador que hubiese participado en algún partido, durante la disputa de la 1a rueda falleciere, fuere afectado por incapacidad física definitiva para la práctica del fútbol o sufriere lesiones físicas cuyo tiempo de recuperación excediere de 180 días, el equipo por el cual estuviere inscrito podrá reemplazarlo por otro jugador por lo que reste de Campeonato”.

En el caso particular de Morales, este no ha sumado minutos oficiales con la camiseta del Popular. Sin embargo, el jugador estaba inscrito en la plantilla oficial del equipo y como participó con la selección chilena sub 20 del Preolímpico de Colombia, los minutos que sumó con la Rojita son válidos para el torneo nacional.

Por consiguiente, desde este jueves la directiva de Blanco y Negro tiene 15 días para presentar una solicitud ante la Gerencia de Ligas Profesionales de querer fichar a un nuevo jugador. Esta solicitud debe estar complementada con el parte médico, los exámenes y por una declaración del propio jugador afectado que está en conocimiento que estará su habilitación será suspendida por el tiempo de recuperación.

“El reemplazo del jugador, por su parte, se deberá realizar mediante la pertinente solicitud de inscripción y habilitación del nuevo jugador, dentro del plazo fatal de 20 días corridos contados desde que el Club solicitante recibiere la notificación de la resolución que autoriza tal reemplazo”, sentencia el escrito de las bases.

De esta manera, el futuro nuevo técnico Albo tendrá la opción de traer un jugador de su gusto para reforzar el equipo. No obstante, este no podrá ser extranjero, ni tampoco podrá ser del medio local, pudiendo ser solo un chileno que esté jugando en el fútbol internacional.