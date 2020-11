Presidente de Antofagasta: "Colo Colo no quería jugar porque tenían muchos lesionados y otro partido"

Ya se decidió oficialmente que Antofagasta deberá jugar su duelo como visita contra Colo Colo, partido suspendido con polémica el pasado 26 de septiembre con Los Pumas en la puerta del Monumental y sin poder ingresar a los camarines.

Colo Colo venía de Brasil y con un caso de coronavirus. Los albos presentaban varias lesiones, la fatiga del viaje y el partido por Copa Libertadores contra Athletico Paranaense. Demoraron en realizarse los exámenes PCR y no pudieron entrenar en la previa del duelo ante los nortinos…

“No compartimos la resolución, pero tenemos que aceptarla. No estamos de acuerdo que sea la última instancia el tribunal, eso hay que cambiarlo de forma urgente y se viene hablando hace mucho tiempo, somos de las pocas federaciones que no tenemos el recurso del TAS. Sólo se toman las decisiones en la ANFP”, dijo el presidente de Antofagasta, Jorge Sánchez, a Radio ADN.

El estadio Monumental vacío en medio del suspendido duelo entre Colo Colo y Antofagasta.

Agregó que “no nos dejaran bajarnos del bus antes de que se suspendiera el partido es una falta gravísima y abre la puerta a que otro equipo deje a su rival fuera del camarín. No estoy de acuerdo en cómo actuó el directorio, de que no tomaran la decisión cuando tuvieron la posibilidad”.

Y complementa: “hay temas que son áreas grises que no están en las bases ni el reglamento, pero nadie pensó que un club podría tomar una falta tan grave que pusiera en riesgo el campeonato. Si se hubiese propuesto esto en el momento que se votó, ese club lo mínimo que habría tenido de sanción era la pérdida de los puntos”.

“La verdad es que a nosotros nos avisaron que Colo Colo había mandado una carta para suspender por medio de su doctor. Con esa información pensamos que a esa altura ya listo el viaje, no podíamos suspenderlo, no había una causa que para nosotros fuera válida para suspenderlo, solo vimos que Colo Colo no quería jugar porque tenían muchos lesionados y un partido el martes”, añedió.

Obligados a ponerse al día, ahora Antofagasta espera jugar el partido el domingo, aprovechando que este fin de semana el Torneo Nacional se toma libre.

“A nadie se le pasó por la cabeza que no iban a llegar con los PCR y con un contagiado que nadie sabía. Nos reunimos a primera hora con el cuerpo técnico y la decisión es jugar lo antes posible porque tenemos que jugar la semana siguiente con Universidad de Concepción y es el viaje más largo que tenemos. Solicitamos jugar el domingo, queremos jugar el domingo, y regresar el mismo día a Antofagasta para prepararnos para el próximo partido”, sentenció.