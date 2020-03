Aníbal Mosa vuelve sin técnico de Buenos Aires y asegura que Heinze y Poyet no están en los planes

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, descartó que su viaje a Buenos Aires fuera parte de las gestiones de Colo Colo para la contratación de un nuevo entrenador. "Fue un viaje personal", explicó el dirigente a su regreso a Chile.

En la misma cuerda, el regente albo advirtió que las intenciones del directorio no están detrás de nombres como Gabriel Heinze y Gustavo Poyet. "No va por ahí la cosa, pero no puedo dar nombres", explicó el empresario.

Así mismo, Mosa aclaró que Gualberto Jara "estará a disposición hasta que la institución lo necesite" y que "en la búsqueda del entrenador está trabajando (el gerente deportivo) Marcelo Espina. Estamos buscando en forma tranquila y no queremos equivocarnos".

Finalmente, el timonel del Cacique reconoció la dificultad en la búsqueda de quien será el reemplazante definitivo de Mario Salas. "Colo Colo es un devorador de dirigentes, jugadores y técnicos, así que debe ser un entrenador de trayectoria", completó Mosa.