Alcalde de Macul propone no jugar más partidos en el Estadio Monumental

El alcalde de la comuna de Macul Gonzalo Montoya conversó largamente con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa afirmando que no están las condiciones para que se sigan jugando partidos en el Estadio Monumental de Colo Colo.

"Solicitamos hace un par de semanas atrás que se suspendieran los partidos en el Estadio Monumental hasta que no se garanticen medidas efectivas que eviten este tipo de situaciones y que se pueda llevar a cabo el espectáculo con absoluta normalidad", dijo el edil.

Agregando que "hay situaciones que están ocurriendo al exterior del estadio, que condenamos y entendemos que no pueden volver a pasar y, por lo mismo, mientras no se garanticen las mínimas condiciones de seguridad de los vecinos de nuestra comuna, que son los que se ven más afectados tras los partidos, nosotros vamos a mantener la solicitud de que no se desarrollen estos eventos en el Estadio Monumental mientras exista este tipo de situaciones".

Sobre lo ocurrido el fin de semana, Montaya cuenta que "fallaron absolutamente todas las medidas, tanto de seguridad al ingreso del estadio por lo que ocurrió al interior, y también la que estaba contemplada para el exterior del Monumental, donde nuevamente se llevaron a cabo incidentes".