Colo Colo se quedó con un triunfo por 1-0 en un ajustado partido ante Deportes Antofagasta y alargó su ventaja en el Campeonato Nacional. Con 45 puntos, los albos se mantienen firmes en la punta de la tabla y siguen alimentando la ilusión de lograr la estrella 33.

Con una superioridad de seis puntos respecto a su escolta más cercana y a nueve fechas de que concluya la temporada, varios ya ponen al Cacique como el favorito para campeonar este año. Aunque en Macul prefieren tomarlo con calma.

En conferencia de prensa, Agustín Bouzat se refirió a anticipación que rodea al Estadio Monumental. El atacante reconoce que tienen "una linda ventaja", pero los dirigidos de Gustavo Quinteros saben que tienen que ir "partido a partido".

"Nos estamos sintiendo muy cómodos, nos sentimos bien en cada partido. Tenemos una linda ventaja pero no significa nada para nosotros, vamos partido a partido. Mantener o ampliar la ventaja dependerá de cómo afrontemos cada partido y la predisposición al esfuerzo. Eso nos acercará fecha tras fecha a cumplir el objetivo", aseguró.

"No nos creemos favoritos, pero sí que somos un gran equipo, tenemos confianza. Tenemos que afrontar partido a partido. Las recuperaciones de César y Emiliano son muy importantes para afrontar la recta final y la Copa Chile, serán alternativas muy importantes para el equipo", continuó.

El ex Vélez Sarsfield aseguró que la cercanía que viven en el camarín es fundamental para el trabajo que están haciendo dentro del campo de juego. "Lo dije cuando me tocó llegar. Me sorprendió lo bien que me recibieron y lo bien que me trataron mis compañeros. Hoy lo reafirmo, el grupo es muy sólido, solidario y amistoso, eso de sentirse bien fuera de la cancha se traduce adentro", afirmó.

"Es importante el rol del grupo fuera de la cancha para que cada uno pueda plasmar lo mejor para el equipo. Por ahí se ven festejos porque se ven en el vestuario, esa comunión y buena onda se transfiere a la cancha y es muy importante", complementó.

Ahora viene Palestino

Colo Colo buscará seguir aumentando su ventaja y este fin de semana se medirán ante un fuerte rival: Palestino. Los árabes no pierden hace seis fechas y este domingo deberán visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental.

"Será un partido complicado como todos los que enfrentaremos y hemos enfrentado. Es un equipo que viene de seis partidos invictos, eso habla de una solidez y funcionamiento general bueno. Pero tenemos que enfocarnos en nuestro juego y capacidades para sostener en el partido la posibilidad de ser agresivos y controlar el juego", asaeguró Bouzat.

"Si lo tomamos como los últimos partidos, como finales y con la importancia que tienen, estaremos cerca de cumplir el objetivo que es ganarlo y seguir peleando el campeonato", sentenció.