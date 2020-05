Adrián Carucha Fernández la rompe: "Yo hablo alemán, inglés, búlgaro, italiano, un poquito castellano y hablo hebreo y ahora estoy estudiando el árabe”

Pese a que no tuvo una gran experiencia en Colo Colo donde jugó el año 2004, el hincha recuerda a Adrián Fernández sobre todo por su gran apodo: Carucha.

El ex delantero conversó con ADN y contó de su nueva vida en Emiratos Árabes. “Yo hablo alemán, inglés, búlgaro, italiano, un poquito castellano y hablo hebreo y ahora estoy estudiando el árabe”, aseguró Carucha.

Fernández cuenta que “no solamente me dedico al fútbol, tengo una empresa que hacemos un software y aplicaciones y en Argentina tengo la constructora que es familiar con mi hermano, no solamente me quede con el tema del fútbol, trato de ampliarme un poquito más, capacitarme y tratar de mejorar esa generación que mi papá tuvo”.

El formado en Nueva Chicago se define como "un nómade del fútbol, trabajador y nómade". Y afirma que "cosas que jamás me iba a imaginar, tener a un nene que haya nacido en Suiza y otro en Bulgaria, mirar para atrás y ver de donde salí yo, mirar mi realidad y ver donde estoy viviendo, cosas que quizás uno no se imagina y agradece día a día por todas esas posibilidades que tuvo de experiencia”.