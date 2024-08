Patricio Yáñez aseguró que la U y Colo Colo tienen algunas virtudes que el no posee, pero que no se sacarán diferencias

Universidad de Chile y Colo Colo jugarán este sábado, desde las 15 horas, un nuevo Superclásico. Partido que encuentra a los azules en el primer lugar de la tabla y que puede marcar una diferencia irremontable para los albos en el resto del torneo.

A pesar de eso, Patricio Yáñez asegura que la U no llega con favoritismo sobre su eterno rival. “Es un partido parejo, porque en funcionamiento la U está un peldaño sobre Colo Colo, pero el equipo de Almirón tiene mejores individualidades”, analizó en Agricultura.

Luego el ex seleccionado se la jugó por el resultado que va a darse en Ñuñoa: “Me tinca un empate de esos clavados”.

También señaló que Colo Colo no debe improvisar en defensa ante la lesión de Alan Saldivia. “Amor es número puesto, el jugador tiende a motivarse en estos partidos,a pesar de no tener mucha respuesta tras la lesión pues no es el mismo Amor de antes de la lesión”.

Eso sí, le preocupa uno de los refuerzos de Colo Colo que puede debutar ante la U. “Isla algo de fútbol hizo en Pinto Durán, pero con Correa uno no sabe cómo viene la mano, puede resentirse más”, sostuvo por el desgarro que sufrió.

Leve favoritismo para la U

En el debate futbolero que se dio en Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello discrepó de Pato Yáñez. “La U es levemente favorita porque Colo Colo es como la caja de chocolate de Forrest Gump, no sabes lo que te va a tocar”, sostuvo.

Guarello además señaló que “Almirón toma decisiones extrañas, pero tiene jugadores con mucha experiencia. La U ya lo maniató a Colo Colo y en el Nacional está acostumbrada a jugar con equipos que se meten atrás, ahora tendrá espacios”.