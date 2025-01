De esas historias del fútbol que cautivan y tuvo un final feliz en Cobreloa. Es que los loínos no se cansan de sumar refuerzos y ya son más de 15 caras nuevas para el plantel 2025 en Primera B.

El último en poner su nombre en la lista del DT César Bravo fue uno que retornó tras 13 años. Nacido en los naranjas y con más de 10 equipos en su carrera, salió del retiro para volver a calzarse la camiseta naranja.

Es más, en U. de Chile también es recordado tras un breve paso por la U el segundo semestre del 2014. Y pese al poco tiempo, fue significativo, ya que celebró el título de campeón del Apertura de dicho año.

Cobreloa le dio el “sí”

Tras haberse retirado del fútbol jugando en Segunda División por Deportes Linares en 2024, Sebastián Zúñiga partió a probarse a Cobreloa y terminó por ganarse el puesto para ser nuevo refuerzo en esta temporada.

Zúliga campeón 2014. / Instagram.

El jugador salió de su adiós al fútbol y ya es un zorro más del desierto, afirmando al medio En la Línea estar “contento, es como otro sueño volver a vestir de naranja y cumplir con las expectativas en mi retorno”.

“Aportar desde donde sea, me toque jugar o no, tratar de volver a Primera. (César Bravo) Me dice que siempre fui del gusto de él, me quiso llevar a otro equipo antes. Hay mucha intensidad en los volantes, trataré de dar lo mejor de mí en esa posición”, cerró.

Por su parte, el DT loíno ya palpita el debut de Copa Chile visitando a Copiapó, este martes a las 20:00 horas, asegurando que “estamos afinando los últimos detalles, súper contentos por los jugadores”.

“Tenemos bajas importantes, pero hay variantes, pero lo importante es ver jugadores e ideas que hemos realizado”, finalizó.

