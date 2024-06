El Campeonato Nacional 2024 llega a un momento clave y se prepara para conocer quién finalmente será el líder de la primera rueda. Este jueves desde las 17:30 horas Coquimbo Unido enfrenta a Palestino con la gran opción de quitarle la cima de la tabla de posiciones a la U.

El elenco dirigido por Fernando Díaz ha realizado una tremenda campaña hasta ahora y, a pesar de estar lejos del invicto que tuvo el Bulla, se instaló arriba en silencio. Ahora, ante el Tino, tienen la chance de arrebatarle el primer lugar al elenco estudiantil y así dar el gran golpe.

Pero en Universidad de Chile, a pesar de la opción de perder el liderato, tienen la calculadora a su favor. Y es que el Romántico Viajero puede quedar en la cima con dos resultados, mientras que Coquimbo Unido necesita de una cosa para alcanzar la cima.

Con 90 minutos más por delante y en medio de dos buenas campañas hasta ahora, el Campeonato Nacional espera para conocer al líder de la primera rueda. Uno que se define de la siguiente manera.

Coquimbo Unido puede quitarle el liderato de la tabla de posiciones a la U esta tarde. Foto: Photosport.

¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser el líder de la primera rueda?

Coquimbo Unido sólo tiene una opción para ser el líder del Campeonato Nacional: ganar. Los Piratas necesitan un triunfo a toda costa ante Palestino para así instalarse en la cima de la tabla de posiciones y desplazar a la U.

La tarea no será fácil ya que enfrentan a unos Árabes que han dado que hablar esta temporada. Eso no es todo, ya que el Tino tiene la obligación de sumar de a tres para que Unión Española no los supere con su duelo pendiente ante Unión La Calera.

¿Qué necesita la U para ser el líder de la primera rueda?

Por su parte, Universidad de Chile espera una mano del destino para concretar su gran primera rueda en el Campeonato Nacional. El Romántico Viajero necesita que Coquimbo Unido caiga o empate para así mantenerse en el liderato de la tabla de posiciones.

Esto le permitiría quedarse en el primer puesto con 32 puntos, mientras que los Piratas se estancaría con 30 o 31, dependiendo del resultado que obtengan. Así, además, le sacarán ventaja al resto de sus escoltas pensando en la segunda parte de la temporada 2024.

Así las cosas, quedan 90 minutos para conocer quién será el líder del Campeonato Nacional tras la primera rueda. Coquimbo Unido y la U son quienes pelean la opción, pero sólo uno podrá mirar desde lo más alto al resto de clubes.

¿Quién cerrará la primera rueda como líder del Campeonato Nacional? ¿Quién cerrará la primera rueda como líder del Campeonato Nacional? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo comienza la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024?

Luego de los partidos pendientes, el Campeonato Nacional entrará en un largo receso. La segunda rueda del torneo arrancará el fin de semana del 21 de julio con programación por definir.

¿Cómo marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional?

Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional en vivo:

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.