Se acaba la primera rueda del Campeonato Nacional pero en el fútbol chileno todavía quedan cosas por jugarse. Además de los partidos pendientes del torneo está la Supercopa de Chile entre Huachipato y Colo Colo, que todavía no escucha el pitazo final.

El duelo entre los Acereros y el Cacique con el que comenzó la temporada en nuestro país se suspendió por los incidentes entre Carabineros y la Garra Blanca. La ANFP se ha mantenido en silencio y luego de seis meses, todavía no le da una programación.

La situación tiene preocupados a los vigentes campeones del torneo, quienes esperan tener su revancha luego de un complicado inicio de campaña. De hecho, en las últimas horas presionaron para que el ente rector del fútbol chileno se ponga las pilas para terminar el encuentro.

Huachipato quiere su revancha ante Colo Colo en lo que resta de Supercopa

Huachipato no lo ha pasado bien esta temporada y, salvo los triunfos en el exterior en la Copa Libertadores, tiene una deuda pendiente en nuestro país. Los Acereros la quieren pagar en la Supercopa de Chile ante Colo Colo, donde a pesar de tener el resultado en contra, todavía confían en darlo vuelta.

Los incidentes en la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo dejaron el partido en el aire. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo dejó claro Benjamín Gazzolo, quien en conversación con DSports llamó a la ANFP a reprogramar lo antes posible el encuentro. “Hay que intentarlo”, señaló.

Para el defensor de Huachipato, los 13 minutos que restan por disputarse pueden permitirles conseguir la remontada. “Tenemos el resultado en contra, pero el partido todavía no ha terminado”.

En esa misma línea, el jugador del cuadro siderúrgico insistió en que no están muertos y todavía pueden soñar con la hazaña. “Hasta que no hayan tocado el pito, no se da por sentado el resultado para ellos”, sentenció.

Lo único cierto por ahora es que no hay fecha, hora ni estadio para terminar de jugar el partido. El Cacique tiene la ventaja por 0 a 2, pero los Acereros no bajan los brazos intentando conseguir el milagro.

Huachipato y Colo Colo esperan para saber qué es lo que pasará finalmente con la Supercopa de Chile. Ambos elencos debían coronar al primer campeón de la temporada en nuestro país, pero la violencia otra vez dejó sin fútbol a los verdaderos hinchas.

¿Quién será el campeón de la Supercopa de Chile? ¿Quién será el campeón de la Supercopa de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué ha dicho la ANFP sobre la Supercopa?

La única versión oficial que existe hasta ahora sobre la Supercopa de Chile entre Huachipato y Colo Colo es de febrero de este año. Pablo Milad y la ANFP determinaron que los minutos restantes se jueguen en la cancha, pero sin dar una fecha hasta la publicación de este artículo.

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y Huachipato?

Huachipato y Colo Colo por ahora ponen la mira en la Copa Chile 2024. Los Acereros enfrentarán a Presidente Ibáñez el próximo sábado 15 de junio a las 12:00 horas, mientras que el Cacique chocará con Deportes Quillón el domingo 16 a las 15:00 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.