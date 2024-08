"Hay que cuidar que no se lo roben a la selección": Borghi advirtió sobre Rossel antes de la chilena

Juan Francisco Rossel fue la gran figura de la fecha. El joven jugador de 19 años anotó su primer gol en el profesionalismo, merced a una espectacular chilena que le permitió a Universidad Católica empatar 1-1 con Palestino.

Esto de inmediato puso al futbolista en la retina de los fanáticos e hizo recordar a Claudio Borghi, quien constantemente le entrega elogios. Y además, alerta a la selección chilena.

Esto porque Rossel tiene sangre ecuatoriana, por lo que podría ser convocado por ese país. “Es elegante, rápido, porque para mí el fútbol es un arte. Me sorprendió. Hizo poquitas cosas, pero con una elegancia y calidad”, contó cuando debutó a fines del año pasado.

Luego el Bichi dijo que “tengo entendido que tiene papá chileno y mamá ecuatoriana. Hay que tener cuidado que no lo robe la selección, pero ojalá no me equivoque”.

Rossel en el piso tras celebrar su primer gol con la Católica

Las características de Rossel

Borghi también comentó que “Rossel en dos jugadas ha demostrado elegancia y un buen control y criterio con el balón. Ojalá podamos verlo más seguido”, manifestó.

El campeón del mundo en 1986 sostuvo además que “es un amor a primera vista. Quedé un poquito enamorado y ojalá lo pudiera ver más para enamorarme del todo”.

De seguro que con el gol de chilena Borghi habrá abierto los ojos y le entregará nuevas flores a un jugador que puede destellar en Católica en las próximas fechas.