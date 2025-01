La suspensión de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que iban a jugar el fin de semana en La Serena, manchó el inicio de la temporada del fútbol chileno.

Todos se pasaron la pelota para culparse, por lo que Juan Cristóbal Guarello asegura que se trata de un tongo pues no existía la intención de disputar el encuentro.

“Es algo que se venía cocinando hace tiempo. Nadie quería jugar el partido y cuando lo suspende la ANFP hubo un alivio. Nadie tenía mucha voluntad de jugarlo, en la ANFP no sabían si se iba a levantar el paro (del Sifup)”, comenzó diciendo en Canal 13.

Agregó que “venía complicado el partido porque nadie lo quería recibir y con la amenaza de la Garra Blanca en su publicación se colgaron para el retraso de venta de entradas, por lo que la ANFP decide suspender”.

La U y Colo Colo no jugarán la Supercopa en La Serena

El tongo de la Supercopa

Explica Guarello que desde la ANFP dieron “argumentos muy dispersos”, pues “las entradas se pueden vender en 48 horas y son sólo para la región, nadie debía viajar”.

Entonces indicó que “se suspende por mucho más, la alcaldesa de La Serena dice que esto es un tongo, que no cree lo que pasó” algo a lo que adhiere.

“Lo que yo creo es que esto es un tongo. Colo Colo no quería jugar, la U no quería jugar, la ANFP no quería jugar. En verdad mucha gente no quería jugar por seguridad, para no alojar en Ovalle, hubo disposición distante para el partido salvo Vidal, que siempre quiere jugar”, manifestó.

La guinda de la torta la pusieron en el Monumental según su parecer. “Y justo, en tiempo récord, Colo Colo organiza un amistoso contra Gimnasia para el sábado, con 30 mil personas en el Monumental”, subraya.

Indica que eso no es de la noche a la mañana. “Ahora en la tarde lo tenían listo. Iba pasando un dirigente de Gimnasia afuera del Monumental, vio luz prendida, entró y lo organizaron”, manifestó.