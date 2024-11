Todavía no termina el torneo y ya se empieza a mover con mucha fuerza el mercado de pases del fútbol chileno.

Bicampeón chileno coquetea con un grande del Campeonato Nacional: "Siempre me llaman"

El Campeonato Nacional está a punto de terminar, porque este fin de semana se juega la última fecha, donde se definirá al ganador, los clasificados a los torneos internacionales y el último descenso.

Pese a que todavía no se acaba el certamen, los clubes chileno ya están pensando en la próxima temporada y no quieren ceder terreno en el mercado de fichajes.

Como el mercado local es pequeño, los elencos empiezan a mirar al extranjero y uno de los objetivos es el bicampeón chileno con Universitario de Deportes Rodrigo Ureña, quien avisó que ya ha tenido contactos para volver al país.

¿Rodrigo Ureña vuelve a la U?

El mediocampista con pasado en Universidad de Chile señaló que lo han llamado equipos grandes del país, señalando que uno donde jugó, por lo que se piensa que está siendo observado por los azules.

“Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué“, dijo el volante a radio ADN.

Rodrigo Ureña es figura en la U crema. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

“Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver”, agregó.

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta 2026, por lo que si algún equipo lo quiere tendrá que negociar con el bicampeón del Perú.