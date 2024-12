“Pese a su corta edad, Bastián Roco ya conoce el rigor del negocio del fútbol”, sostiene LUN en una nota al joven defensa de 21 años que este 2024 militó en Unión Española tras protagonizar un duro y largo escándalo en Huachipato durante 2023.

Bastián Roco terminaba contrato con los acereros, pero no quiso y sufrió las penas del infierno. La directiva del club lo congeló y el mismo Gustavo Álvarez, hoy DT de Universidad de Chile, le reconoció que no podía hacer nada.

“Todo empezó cuando el gerente general de Huachipato, Jorge Correa, me llamó para renovar con el club porque mi contrato vencía a fines de 2023. Pero yo no acepté, no porque no quisiera quedarme, sino porque venía el Sudamericano Sub 20 y quería ver si ahí me consolidaba y tenía otras ofertas”, contó Roco a LUN.

Agrega: “¿Victoriano Cerda me presionaba? No, nunca hablé con el señor Cerda, siempre con el gerente Correa. Tampoco me presionaron para que cambiara de representante a Fernando Felicevich . Nunca me dijeron eso. A mí me representa la Agencia Oller Group y nadie me presionó para irme con Felicevich. Simplemente querían que extendiera mi contrato y no quise por la razón que di”.

Gustavo Álvarez y la selección chilena sub 20

Respecto a la grosera dinámica que debió soportar ese 2023 en Huachipato, manifestó que “yo me presentaba todos los días a la hora de los entrenamientos, pero no participaba en las charla del técnico ni menos de los trabajos. Me mandaban a otra cancha con un preparador físico y ahí hacía ejercicios”.

Roco revivió su tortuoso 2023, año que estuvo cortado por la directiva de Huachipato al defender su derecho a no renovar contrato con los acereros.

“Hablé con Gustavo Álvarez y me dijo que era una decisión del club, que escapaba a él. Me dijo que tenía un hijo de mi edad y que entendía cómo me sentía, pero que no podía hacer nada. Igual me puso tres minutos en un partido de la Copa Chile. Nada más. Parece que lo retaron porque nunca más me puso”, añade.

Sobre la misma, Roco se quedó abajo de la selección chilena sub 20 que disputó el sudamericano: “son situaciones que están conectadas. Me sacaron de la selección sub 20 por no renovar con Huachipato. El seleccionador Patricio Ormazábal quería jugadores con minutos en en el primer equipo y yo era el que más minutos tenía. Junto a Marcelo Morales, era el jugador que más había actuado en los partidos preparatorios de la sub 20. No tenía razones futbolísticas para dejarme fuera del equipo”.

“Estábamos en Pinto Durán y (Ormazábal) me llamó a su oficina. Estaba con su ayudante, Milovan Mirosevic, y me dice que estoy fuera del Sudamericano, que soy su quinta opción como zaguero central y que, sólo en caso de una lesión de otro compañero me llevaría”, sentenció Roco.