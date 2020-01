Ya son nueve fichajes: Curicó Unido presenta a sus tres nuevos refuerzos para la temporada

El mercado de pases se sigue moviendo y todos los días surgen nuevas contrataciones para todos los equipos que conformar la Primera División del fútbol chileno. En ese sentido, Curicó Unido presentó oficialmente a sus tres nuevas caras para la temporada 2020.

Se trata del volante nacional Fernando Lazcano (ex Ñublense), el portero chileno Gonzalo Mall (ex Deportes Magallanes) y el defensor colombiano Héctor Urrego (ex Independiente de Medellín). De esta manera, los Torteros ya suman nueve fichajes para afrontar la temporada.

En relación a cómo llegan estas nuevas caras, Lazcano disputó 25 encuentros, recibió cuatro cartulinas amarillas y no marcó ningún gol. En tanto, el colombiano Urrego registró 19 partidos disputados, anotó un gol y recibió ocho tarjetas amarillas. Finalmente, Mall viene de ser suplente casi toda la temporada 2019.

Estos nuevos refuerzos se suman a los fichajes de: Diego García (Copiapó), Paulo Garcés (Antofagasta), Pablo Corral (Iquique), Federico Castro (Palestino), Bayron Oyarzo (Barnechea) y Fabián Cerda (Palestino). Además, cabe mencionar que también llegó Nicolás Larcamón, como nuevo director técnico del club.

¡Bienvenidos, muchachos! �� De izquierda a derecha, Fernando Lazcano, Gonzalo Mall, y Héctor Urrego posan para los medios como nuevos jugadores de Curicó Unido ��#Elclubdesugente ��⚪ pic.twitter.com/hFqHieOmgj — #Elclubdesugente ⚪��⚪ (@curicounidocdp) January 8, 2020