El triunfo de Unión Española sobre Colo Colo dejó muy caliente los ánimos en los albos, pues veían cómo se les escapaba el título que en un momento parecían tener amarrado. Y además, sintieron burlas de parte del jugador hispano Víctor Méndez hacia su barra, lo que caldeó más el ambiente.

Terminado el encuentro, Méndez celebró de manera muy eufórica y los jugadores de Colo Colo sintieron que era una provocación para toda la barra, que estaba muy triste por el resultado. De hecho, el árbitro Piero Maza le mostró tarjeta roja por su actitud.

Iván Morales parecía el más enojado, por lo que tuvieron que calmarlo para que no agarrara a Méndez. Los jugadores rojos intentaban separar a su compañero, quien al final del encuentro explicó lo sucedido y pidió disculpas por meter la pata.

"Es lamentable lo que pasó, lo único que hice fue festejar el triunfo, lo merecíamos. Quiero pedirle disculpas a la gente de Colo Colo si se sintió ofendida, no soy mala leche, no soy de esas características, quizás se lo tomaron mal por la situación, pero no festejé a la gente ni mucho menos, fue un festejo porque merecíamos el triunfo", fue su explicación.

Luego explicó que "fue doble amarilla, pero le dije a Piero Maza, pueden ver la repetición de partidos anteriores, siempre festejo, vivo el fútbol así. Lo que hice no fue para la gente de Colo Colo, fue por nosotros", añadió una de las figuras del partido.

Finalmente, sobre el triunfo contó que "pasó por las oportunidades que tuvimos. Tuvimos varias ocasiones y no pudimos concretar. El resultado pudo ser mayor, pero feliz por mis compañeros, por el gran esfuerzo que hicimos".