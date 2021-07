Toby Vega fue lapidario con las notas del clásico y tuvo al Bichi como modelo: "Hoy Martín Rodríguez no jugó"

Este sábado Universidad Católica y Colo Colo empataron 0-0 en San Carlos de Apoquindo por la fecha 11 del Campeonato Nacional.

El ex futbolista, Marcelo Vega, fue lapidario en su evaluación a los jugadores del clásico y salvó sólo a unos pocos, como Leonardo Gil, a quien le puso un 7.

El Toby, quien tuvo al Bichi Borghi como modelo sosteniendo los letreros con las notas, criticó duramente a Martín Rodríguez, atacante del Cacique.

"Martín Rodríguez hoy no jugó. Uno quiere que esté en la selección, pero no apareció, no fue capaz de encarar", dijo el mundialista con la Roja.

Tampoco tuvo suerte Asta-Buruaga: "Para mí le cuesta mucho, tira pelotazos sin intención, le cuesta mucho técnicamente".

Finalmente, sobre Edson Puch sentenció: "No fue capaz de encarar".

En ese sentido, Juvenal Olmos coincidió: "Un puntero que juega por la banda y hoy no fue capaz de encarar una sola vez... Para qué sirve un puntero que no encara".