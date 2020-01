Unión Española golea a O’Higgins, en amistoso de pretemporada

Este miércoles Unión Española y O’Higgins vivieron su primer ensayo amistoso de pretemporada en el Monasterio Celeste, el que terminó con goleada del equipo Hispano por 4-2 sobre los rancagüinos.

Los primeros 45 minutos terminaron igualados 1-1, con las anotaciones de Carlos Palacios y Alejandro Márquez. Sin embargo, en el complemento, los de Independencia inclinaron la balanza a su favor con las conquistas de Benjamín Galdames, Mario Sandoval y César Díaz.

Este encuentro le sirvió a Ronald Fuentes, director técnico hispano, de ver en cancha a los refuerzos de la temporada (Harold Cummings, Felipe Fritz, Daniel Castro y Agustín Volker) y empezar a implementar su idea de juego para afrontar la temporada.

Por su parte, el Capo de Provincia también ocupó a sus nuevos refuerzos, pues Francisco Arancibia fue parte del equipo de primer tiempo, en tanto, Roberto Gutiérrez fue el delantero centro en el complemento.

Cabe mencionar que Unión Española está envuelta en una polémica, pues la próxima semana debe disputar la semifinal de Copa Chile ante Universidad de Chile. No obstante, en reiteradas declaraciones de dirigentes y jugadores, no manifestado que no se van a presentar al partido, arriesgando una dura sanción y perdiendo la oportunidad de ser el “Chile 4” en la Copa Libertadores.