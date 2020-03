Unión Española critica al VAR chileno con un irónico mensaje

��EL KING ADVIERTE AL MADRID�� Esto escribió Arturo Vidal en redes sociales tras caer en el clásico y quedar segundos tras los merengues. ¿Podrá el Barça remontar y ganar la liga?����

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 2, 2020 at 11:11am PST