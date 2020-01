Unión Española avisa: "Pedimos que se pararan estas semifinales y como no lo hicieron, vamos a ir a la FIFA"

Pese a que Unión Española cumplió su palabra de no presentarse, la semifinal ante Universidad de Chile está lejos de terminar. Luego que el reglamento le entregara el triunfo a los azules, desde el cuadro hispano aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados.

Luis Baquedano, gerente general del elenco rojo, aseguró en conversación con El Mercurio que "antes de que se jugaran las semifinales mandamos una carta al presidente y directores de la Federación. Pedimos que se pararan estas semifinales y como no lo hicieron, vamos a ir a la FIFA".

Además, el dirigente hispano enfatizó que "no nos han dado la posibilidad de defendernos, no hay instancias. La ANFP no tiene contemplada una fórmula para ir al TAS. Esto no es un capricho. Está el acta del consejo de presidentes del 29 de noviembre, donde se dice que se terminó la Copa Chile".

Desde el ente rector del fútbol chileno aceptaron que se pudo malinterpretar lo dicho por el Secretario General de la Asociación, Aldo Corradossi, quien señaló que "el torneo terminaba". "El consejo no tenía atribución alguna para terminar la Copa Chile, porque esta pertenece a la Federación (...) todos tenemos derecho a equivocarnos. No hemos cometido ninguna irregularidad, no hemos tratado de favorecer a un equipo determinado", dijo Arturo Aguayo, director de la ANFP.