Unión Española amenaza con no jugar Copa Chile si no les entregan el cupo a Libertadores

El termino anticipado del fútbol chileno por la crisis social y política que vive el país sigue dando que hablar. Luego que la ANFP definiera los equipos que irían a torneos internacionales, Unión Española puso el grito en el cielo.

Los hispanos reclaman que el Chile 4 les pertenece, algo que durante este jueves también reclamó la U. El cuadro estudiantil asegura que ellos merecen ir al torneo por ser los de mejor rendimiento en la Copa Chile, competición donde se enfrentarían a los dirigidos por Ronald Fuentes por semifinales y donde se pelean entre ellos el cupo.

Esto ha llevado a que la Unión golpee la mesa y exija su clasificación a toda costa. A través de su presidente, Luis Baquedano, el equipo de Independencia amenazó con que no jugarán la semifinal de Copa Chile si es que no se les entrega el pase al torneo continental.

"No vamos a jugar, ya sea por puntos o clasificar o algo que tenga un mérito válido para algo porque eso está terminado. No está en discusión. Me llama la atención que los equipos de Primera B quieran armar liguilla, no. Tratemos de prepararnos para ver si jugamos, si iniciamos el campeonato el 24 de enero. No vamos a jugar", lanzó en Radio Agricultura.

Se espera que la ANFP tome una determinación durante este viernes, cuando se lleve a cabo un nuevo consejo de presidente donde, entre otras cosas, se buscará una solución al ascenso de Santiago Wanderers.