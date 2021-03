Diego Sánchez y el nuevo Unión Española de Jorge Pellicer: "Quizás estamos más tranquilos para atacar"

Unión Española tuvo un gran debut en la Copa Libertadores 2021. Los hispanos se impusieron por la cuenta mínima ante Independiente del Valle y pusieron un pie en la tercera ronda previa a la fase de grupos, reflejando que las dudas en el final del Campeonato Nacional desaparecieron.

Diego Sánchez fue uno de los puntos más altos de la jornada. El Mono fue vital para mantener la portería del rojo en cero, lo que les permite soñar en grande para la vuelta a disputarse en Ecuador la próxima semana.

En conversación con futuro Fútbol Club, el arquero y capitán de Unión Española destacó lo hecho por el nuevo plantel. "Si algo rescato es que los nuevos se acoplaron bien al grupo. Aun con un solo amistoso, el equipo se vio bien así que estoy contento con las nuevas personas, porque son muy buenas y se vio reflejado en el partido. Fue difícil, equipos nuevos los dos pero ellos tenían ventaja por estar jugando".

Sánchez no se detuvo ahí y reveló que fueron sorprendido por Independiente del Valle en base a lo planificado. "Pasó al raro, que planeamos un partido con un rival más o menos visto. Pero llegamos al camarín y había como cinco jugadores que no pensamos que serían de la partida. Nos basamos en lo nuestro, pero la forma de ellos no cambió".

Ya con el triunfo a su favor, en Unión se preparan para la vuelta. "Mañana (jueves) nos metemos de lleno con el tema de la altura. Yo creo que será algo muy físico. A pesar de ser un plantel joven, ya sabemos lo que es jugar en altura y hay que se cautelosos. Tenemos una cuenta de ahorro mínima, pero sabemos que está pero no es muy grande. Será un partido físico y mental, donde no hay que desesperarse y ser inteligentes".

Elogios a Pellicer y Palacios

Diego Sánchez ha sido un pilar en Unión Española durante los últimos años. Sin embargo, la temporada pasada el equipo no terminó de la mejor forma, lo que significó la salida de Ronald Fuentes semanas después de haber extendido su contrato.

Para el arquero, la llegada de Jorge Pellicer les ha servido para mejorar algunos aspectos. "Somos un equipo bien ordenado, a diferencia de lo que era con Ronald. Quizás estamos más tranquilos para atacar. Tenemos que tratar de mitad para adelante mostrar buen juego como en las últimas temporadas".

"El profesor Jorge se basa en el orden, en el buen juego y meter mucho. Unión tratará de mostrar eso, ya estamos viendo cosas buenas y al pasar de los partidos se notará mucho más", recalcó.

Finalmente Sánchez valoró que Carlos Palacios siga en el equipo y puso todas sus fichas en su futuro. "Es un crack y está recién empezando. Imagínate lo que se le viene, es un jugadorazo y la tiene clara, que es lo importante".

