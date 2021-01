Unión Española pierde a su goleador: Cristián Palacios no renueva y se va a Atlético Nacional

Unión Española sigue firme en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional. Los hispanos han hecho una gran temporada y están muy cerca de la cima del torneo, pero este viernes recibieron una mala noticia.

El recién pasado 31 de diciembre, Cristián Palacios terminaba su préstamo con el cuadro de Ronald Fuentes. El delantero, uno de los goleadores del fútbol chileno, se ilusionaba con seguir en el club para la recta final, pero todo quedará solo en ganas.

Esto, porque este viernes se confirmó que el artillero no logró llegar a acuerdo con la directiva y dejará Unión, justo en el momento en que se acerca la última fase del campeonato. Una mala noticia para sus hinchas, que extrañarán los 15 goles que lleva hasta ahora y lo tienen solo detrás de Fernando Zampedri y Joaquín Larrivey (17 cada uno).

Cristián Palacios no seguirá en Unión Española este 2021. Foto: Agencia Uno

"Finalmente se va Atlético Nacional, no ha habido forma de renovarlo, ni siquiera hasta que termine este campeonato. El club colombiano lo quiere ya porque han hecho una inversión muy grande en el jugador y no pueden prestárnoslo porque no quieren correr riesgos que se lesione en otro club", dijo a La Tercera el presidente de los hispanos, Santiago Perdiguero.

El técnico de los rojos había dejado claras sus ganas de seguir contanto con el jugador, pero ahora tendrá que arreglárselas con lo que tiene para seguir en carrera por el título. "Nosotros hemos hecho todo lo posible para que se quede, le hicimos una muy buena oferta, pero no se pudo concretar".

Ahora Unión Española tendrá que enfrentar la recta final del Campeonato Nacional sin una de sus grandes figuras. El primer duelo que les espera está programado para este lunes 4 de enero ante Audax Italiano.