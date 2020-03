Tras su día de furia: Marco Antonio Figueroa pide perdón y afirma que seguirá al mando de Cobreloa

Marco Antonio Figueroa, entrenador de Cobreloa, salió a pedir perdón por su rabieta del pasado domingo, en la que acusó el poco apoyo de la directiva del club y anunció que ponía su cargo a disposición.

Sin embargo, tras una reunión de más de tres horas con los mandamases del club, el DT entendió que sus dichos fueron equivocados y, por lo mismo, citó a una conferencia de prensa para explicar los motivos de ese día de furia y, a la vez, para pedir perdón a los hinchas y dirigentes del equipo minero.

“Entendí que no puedo ser digno de un equipo tan importante con las actuaciones como las que tuve el domingo pasado. Por eso pedí esta nueva conferencia de prensa, para disculparme con el directorio de Cobreloa y también con los hinchas, no por el fondo de lo que dijo sino por la forma”, publicó el diario El Mercurio de Calama.

Agregó que “tuve una semana muy difícil y me costaba entender el por qué de algunas cosas que habíamos perdido y que no se nos dieron. Pero luego de conversar con los dirigentes se determinó que ellos nos van a solucionar el tema de la cancha y el tema del horario. Entendimos que es necesario compartir un poco más, convivir un poco más entre todos y que el compromiso sea uno solo. El de regresar a Cobreloa a primera división”.

Pero no se quedó solo en ello, pues expresó que “me costó harto asimilar la semana y entender lo que pasaba. Por eso, le pido disculpas por mi rabieta a todos porque hoy, con la tranquilidad que me dio el directorio les puedo decir que las cosas serán positivas para nuestra institución. Como dije el otro día, mi desafío es grande por cada hincha que me cruzo en la calle y que hace saber lo que esperan de nosotros. Pero sigo de pie. Quizás por eso alego mucho contra los arbitrajes, los rivales o lo que no se cumple, porque soy así, no oculto mis malestares”.

Finalmente, tuvo palabras sobre el coronavirus, crisis de salud que afecta a Chile y a todo el planeta. “Tenemos suerte de vivir en Calama en donde el tema no es tan grave y solo hay tres casos. Hay una suerte de psicosis colectiva con una enfermedad que si ustedes estudian los datos, es la penúltima en términos de mortalidad”.

“Pero es cierto que hay que tomar resguardos y nosotros queremos darle las mejores opciones a nuestros futbolistas para que estén tranquilos, pero no abandonen su preparación. No vamos a parar 14 días como otros clubes, porque en caso de que el torneo se reanude rápido, estaríamos dando una ventaja muy muy grande y no queremos eso”, sentenció.