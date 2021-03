Toby Vega critica a Gustavo Quinteros y Rafael Dudamel: "Se están excusando con sus planteles, lo mejor es renunciar"

Toby Vega fue el más reciente pasajero de la Redgoleta de Redgol, con su particular estilo de no guardarse nada y una de las críticas más fuertes la recibieron Gustavo Quinteros y Rafael Dudamel, entrenadores de Colo Colo y Universidad de Chile, por sus constantes críticas a su plantel.

El comentarista de TNT Sports siente que los técnicos de los equipos más populares del país se están escudando por no tener todos los fichajes que esperan. "Yo creo que se excusan mucho. Uno cuando no está de acuerdo con el plantel que se está conformando es complicado es muy fácil, porque se están excusando, la mejor forma es renunciar", indicó.

El exjugador del albo siguió con contundencia contra los estrategas. "Que digan que con este plantel yo no puedo pelear el campeonato, no puedo salir campeón, por lo tanto no tengo nada que hacer nada qué hacer acá al menos que me traigan otro jugador", manifestó Vega en la Redgoleta.

Toby, además, dio comentarios sobre un caso específico. "Está complicado porque Blandi porque todo el mundo sabe que tiene un problema en el tobillo y no lo quiere Quinteros y mientras no lo vendan, no pueden traer otro jugador porque es muy caro, es el más caro de Colo Colo. Traer otro 9 significa gastar plata que no la tienen este momento", afirmó.

Vega, además, cree que a Quinteros y Dudamel se le aguanta más en Colo Colo y Universidad de Chile por ser técnicos extranjeros. "Cuando uno asume los riesgos de esto, uno se le tiene que exigir igual, pero si tú asumes este riesgo también se le tiene que criticar. Eres el técnico, paras al equipo", puntualizó.

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.