Víctor 'Tigre' Cruces participa en una salsa futbolera y anota su primer golazo en la música chilena

Luego de consolidar su carrera con exitosas canciones interpretadas por la agrupación Santa Feria, El Pacha, tecladista de la banda, lanzó su proyecto solista con una salsa futbolera, acompañado del Tenor de ADN, Víctor 'Tigre' Cruces.

El Pacha irrumpe en la escena musical nacional con la canción "Amor a Estadio Lleno" que interpreta junto al reconocido conductor del programa Los Tenores. El single relata la historia de amor que viven miles de fanáticos del fútbol amateur, que vibran en las canchas semana a semana.

En conversación con RedGol, el Tigre Cruces confesó su fanatismo por el estilo musical: "Yo fui muchas veces a ver a Santa Feria y cuando El Pacha me pidió participar en esta salsa, yo dije a la primera que sí. Me parece muy linda la salsa, para alguien que va al estadio todos los domingos es muy linda y me parece que el trabajo de un artista chileno es muy bonito y no podía decir que no".

Además, sobre la canción, contó que "la vida es eso, te da golpes, le tienes que meter un par de gambetas. Me pareció muy lindo el trabajo del Pacha con César Céspedes y desde mi trinchera en Radio ADN no me queda otra que estar ahí con ellos".

El Pacha consolidó su carrera como productor y compositor de la exitosa banda Santaferia, en la que canciones como "Si te marchas", "Haciendo nada" , "Voluntad heredada" entre otras, se han convertido en la banda sonora de miles de chilenos, y suman más de 135 millones de reproducciones entre Spotify y Youtube, consolidándose así, como uno de los compositores con más proyección de la industria musical chilena.

Ahora, en este nuevo proyecto solista, el músico explora su veta como compositor romántico, además de enfrentarse al micrófono como cantante, dejando ver algunas de sus influencias, como Marc Anthony, Alejandro Sanz y toda la música bailable de Cuba.

“Amor a Estadio Lleno” se lanzó este 19 de marzo por todas las plataformas digitales con una excelente recepción del público.