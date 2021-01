Patricio Yáñez es tajante por el nivel del Superclásico: “No hay nada que rescatar, lo encontré de una pobreza…”

Un Superclásico para el olvido: este domingo Colo Colo y Universidad de Chile animaron un deslucido empate sin goles en el Estadio Monumental, que de poco les sirve en sus aspiraciones para escapar de la Primera B.

Por lo mismo, Patricio Yáñez, ex jugador que defendió la camiseta de ambos clubes, entregó sus primeras impresiones de este compromiso para Deportes en Agricultura y fue tajante: “no me gustó, lo encontré de una pobreza…”

“Uno espera alguna sorpresa individual, espera que ocurra algo en el terreno de juego: un remate de fuera del área, un error, algo que quiebre la tendencia que tuvo desde los primeros minutos”, partió comentando.

“Es cierto que la U comenzó mejor, me parece que con el juego de Pablo Aránguiz se mostró un hombre que siempre buscaba ganar los duelos: primero con (Felipe) Campos y luego con (Jeyson) Rojas”, agregó.

Los Albos y Azules no lograron romper el cero. (FOTO: Agencia Uno)

“Pero fue un partido en donde se tomaron malas decisiones, jugadores que estaban solos y teniendo todas las chances de sacar un buen centro la tiraban atrás del arco, esto lo hizo gente de la U y Colo Colo. El nivel del clásico fue malo”, expresó.

“Son dos equipos que no le teníamos mucha esperanza, lo hablamos largamente durante la semana, tras sus partidos a mitad de semana, pero algo, es un clásico, sin público, es fome, no se vive de una manera habitual y te estás jugando la permanencia: Colo Colo en la tabla del año y la U en la ponderada. Entonces uno dice: ‘póngale un poquito más’. No hay nada que rescatar”, complementó.

Quinteros difiere totalmente de Dudamel tras el Superclásico https://t.co/dJ0aF0XXM8 — RedGol (@redgol) January 18, 2021

“Como decía (Gustavo) Quinteros el más beneficiado fue la Universidad de Chile, no perdió en el Estadio Monumental, y como agregó el técnico del Cacique si ganan el próximo encuentro el punto se hace positivo. La verdad, no me gustó este clásico, lo encontré de una pobreza…”

“La U está en la parte alta, está peleando entrar a la Copa Libertadores y ¿esto es lo que ofrece? Colo Colo de local, que tenía la obligación de ganar, te ofrece este partido. Mal este encuentro”, sentenció.

Recordemos que con esta igualdad, el Cacique quedó en el puesto 16 con 30 puntos y fuera de los puestos del descenso. En tanto, los Azules quedaron cuartos con 41 unidades, pero en la ponderada se mantiene en el lugar 16 con un promedio de 1,165.