Christiane Endler agradece estar en el 11 ideal FIFPro y advierte: “Nos vemos el próximo año, 2021 voy con todo”

No cabe ninguna duda que Christiane Endler es la gran exponente de Chile en el fútbol femenino, pues en las últimas temporadas se ha consagrado como una de los mejores porteras del mundo.

Por lo mismo, no fue extraña su nominación al The Best de la FIFA, por segundo año consecutivo, a la mejor arquero del año. Sin embargo, no pudo conquistar el galardón y fue superada francesa Sarah Bouhaddi.

A pesar de ello, el sindicato mundial de futbolistas, el cual se presentó en la gala The Best, la escogió por sobre la francesa Bouhaddi y la incluyó en el once ideal de FIFPro de la temporada 2020.

“Muy honrada y feliz de estar en el 11 ideal de este año de FIFPro, premio de mis pares y entrenadores, gracias por el respeto a mi trabajo y esfuerzo de todos estos años”, fue el mensaje de agradecimiento de la capitana de la selección chilena.

En la misma línea, agregó que “a seguir trabajando por ser mejor cada día. Nos vemos el próximo año, 2021 voy con todo”, destacando su fuerza para seguir consagrándose en la elite del fútbol femenino y conquistar ese esquivo galardón individual.