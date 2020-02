Sebastián Moreno: "El objetivo Universidad de Chile no es castigar a sus hinchas, es tomar una herramienta de contro"

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sebastián Moreno, se refirió a los desmanes producidos en el Fransciso Sánchez Rumoroso, San Carlos de Apoquindo y Estadio Nacional.

"Los clubes han reaccionado bastante bien referente a situaciones puntuales. Celebramos la medida tomada por Universidad Católica y Deportes La Serena en el sentido de manifestar su rechazo a la violencia y prohibir el ingreso de estos violentistas por un tiempo considerable a los estadios", afirmó el dirigente.

Respecto a la decisión tomada por la U de cerrar el sector sur del coliseo de Ñuñoa, el presidente de la ANFP respaldó y justificó la medida. "El objetivo Universidad de Chile no es castigar a sus hinchas, es tomar una herramienta de control, respecto de lo ocurrido en los dos partidos en los que fuimos testigos de episodios de violencia. Son muchos los que quieren ver el partido en condiciones normales. La decisión de tomar la galería sur, fue tomada en conjunto con las autoridades de orden y seguridad pública", explicó.

Igualmente entiende que hay una desproporción. "Una medida lamentable que no dice relación con la gran cantidad de personas que asisten a la galería sur y no hicieron nada, acá pagan justos por pecadores. Lamentablemente es el costo que hay que pagar para tomar el control. La intención de Universidad de Chile no estigmatizar a quienes asisten a la galería sur", cerró.